غرَّد رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر تويتر، عن موقف طريف حدث بينه وبين أحد متابعي حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة.

وأشار "ساويرس" خلال تدوينته، إلى أن أحد متابعيه أرسل رسالة له، يطلب فيها مبلغا ماليا، لكنه تجاهله، إذ كتب: "واحد بيقوللي أنت ليه مبتردش على رسالتي؟، قلت له رسالتك اللي طلبت فيها فلوس؟، قاللي آه.. قولت له ما وصلتنيش".

ومن جهته، تفاعل الفنان القدير صلاح عبد الله، مع التغريدة، إذ مازَحَ "ساويرس"، معلقا عليها، بطريقة تُظهر أنه هو من يتحدث عنه رجل الأعمال،: "هههههه.. يا مليونير يا خفيف الظل يا عسل.. كدا برضو تفضحني ياهندزه.. هههههه".