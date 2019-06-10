لقي مأمور ضرائب مصرعه، اليوم، تحت عجلات أحد القطارات بمحطة السكة الحديد فى إيتاي البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص بمحطة السكة الحديد.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مصرع "أيمن.د.ع"، 39 عاما مأمور ضرائب بإيتاي البارود، تحت عجلات أحد القطارات بمحطة السكة الحديد.

انتقل ضباط المباحث وفريق من الإسعاف لمكان الحادث، وتم جمع أشلاء الجثة ونقلها إلى المستشفى العام بإيتاي البارود، وحُرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.