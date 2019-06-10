أنقذ الأهالي فتاة في العقد الثانى حاولت الانتحار، بالقفز من أعلى كوبري "العايم" على ترعة المحمودية بمدينة كفرالدوار بالبحيرة، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بمحاولة فتاة الانتحار، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين محاولة "خ.س"، 23 عاما، الانتحار من أعلى الكوبرى العائم في ترعة المحمودية بمدينة كفر الدوار، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

ونجح الأهالي في إنقاذها وتحويلها إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.