طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، وزارة الصحة بالتعاقد مع منظومة التأمين الصحى الجديدة، للصيدليات الحاصلة على ترخيص الوزارة، دون قيد أو شرط.

وقال حاتم البدوى سكرتير الشعبة، إن خلافاً كبيراً نشب بين هيئة الاعتماد والجودة بوزارة الصحة وبين أصحاب الصيدليات بغرف المحافظات حول اشتراطات الهيئة على الصيدليات للتعاقد مع التأمين الصحى.

"البدوى": خلاف الاشتراطات يهدد 70 ألف صيدلية

وأشار «البدوى» إلى أن الشعبة تطلب التعاقد مع كل الصيدليات المصرية المرخصة، كما تطالب بألا تنشئ هيئة التأمين الصحى الجديدة أى صيدليات، لأن فتح الهيئة لصيدليات معناه القضاء على اقتصاديات 70 ألف صيدلية مسئولة عن مليون ونصف مليون مواطن من العاملين وأسرهم، وقال إن الصيادلة يمدون يد العون للهيئة الجديدة ومصلحة الصيدلى والمريض، مطالباً بالاتفاق على آلية للتعامل بين الهيئة والصيدليات، فيما أكد محمود عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، أن الشعبة تؤيد تطبيق التأمين الصحى باعتباره الخطوة الأولى فى إصلاح المنظومة العلاجية والدوائية.

وأوضح «البدوى»، لـ«الوطن»، أن «الشعبة» أوصت بتشكيل وفد لزيارة محافظة بورسعيد للوقوف على تطبيق الصيدليات لقانون التأمين الصحى. وتابع أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية فى 5 آلاف صيدلية بعدد من المحافظات، تماشياً مع استراتيجية الدولة، من خلال تعريف مختلف أصحاب الصيدليات بفوائد المدفوعات الإلكترونية، ومساعدتهم على قبولها، سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أدوات التجارة الإلكترونية تحقيقاً لمبادئ الشمول المالى.

من جانبها، رحبت نقابة الصيادلة بالخطوة، وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم النقابة، إن «صيادلة مصر ينتظرون خروج المعايير التى ستعتمدها هيئة التأمين الصحى للتعاقد مع المؤسسات الخاصة، ومن ضمنها الصيدليات».