التنقلات الداخلية فى السعودية ترفع أسعار برامج الحج السياحى 3 آلاف جنيه

قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج الحج السياحى ستشهد زيادة مؤكدة، نظراً لزيادة سعر شيك المطوِّف «الإركاب» بنسبة 50%، عن العام الماضى، ما يعادل نحو 3 آلاف جنيه، منوهاً بأن هذه الزيادة صادرة من السعودية.

وأضاف نائب رئيس الغرفة لـ«الوطن»، أن شيك «المطوِّف» يمثل قيمة التنقلات الداخلية للحجاج بالسعودية بجانب بعض الخدمات الأخرى فى مخيمات مِنى وعرفات، مشيراً إلى أنه لم تتحدد حتى الآن الجهة التى ستتحمل الزيادة سواء الحاج أو الشركة.

وطالب وزارتَى الداخلية والسياحة بمتابعة إدخال أسماء المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحى على المسار الإلكترونى السعودى للحج، للتأكد من إدخال شركات السياحة الأسماء الفعلية التى فازت بالقرعة وعدم استبدالها بأسماء أخرى.

من جانبه، قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إننا: «نؤجر الأوتوبيس حالياً بسعر يتراوح بين 170 و180 ألف جنيه، وحال تطبيق الزيادة سيرتفع سعر الأوتوبيس إلى أكثر من 200 ألف جنيه، ما يعنى ضرورة زيادة سعر برنامج الحج البرى بأكثر من 2000 جنيه».