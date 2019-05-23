قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج عمرة الـ10 الأواخر من رمضان تبدأ من 35 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية، فيما تصل أسعار برامج الـ5 نجوم إلى 100 ألف.

وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة، لـ"الوطن"، أن سعر إيجار الغرفة بالفنادق المحيطة بالحرم المكي خلال تلك المدة تبلغ 30 ألف ريال سعودي، فضلا عن سعر تذكرة الطيران خلال تلك الفترة يبلغ 18 ألف جنيه، مشيرا إلى أن غالبية زبائن تلك البرامج ذوي دخل مرتفع وحريصين على حضور ختام القرآن بمكة.

وأضاف أن عدد من شركات السياحة خالفت الضوابط المنظمة للعمرة ونظمت برنامج "عمرة الاعتكاف"، الذي يسافر فيه المعتمر دون سكن بمكة والمدينة، ويقيم بالحرم المكي والمدني خلال اعتكافه.

ونوه بأن لجان وزارة السياحة المتواجدة بالسعودية حررت محاضر للشركات التي ارتكبت مخالفات، سواء التي نظمت برامج عمرة دون إخطار الوزارة أو خالفت برنامج العمرة الذي جرى اعتماده من السياحة، مشيرا إلى أن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية سيكون منتصف الشهر المقبل.