قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن موديل 2020 من السيارات وصلت إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن بعض الشركات سلمت هذا الموديل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن وجود سيارات هذا الموديل في الجمارك، لا يعني أنها لم تُباع في السوق، لكن جرى التقاط صورة خلال تواجدها في الجمارك في فترة توافدها من أوروبا.

ونفى أن تكون السيارات لدى الوكلاء: "إحنا دولة مؤسسات، وكل شركة بتبيع عربية بتدفع ضرايب، وكل شيء معلن، ومفيش وكيل يقدر يكسب مكسب معين بدون ضرائب، ومينفعش نخبي عربية ونقول إننا هنستفيد، وتخزين العربية مكلف".

وأشار إلى أن أسعار سيارات موديل 2020 ليس مبالغًا فيها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن 60% من ثمن السيارة مخصص للجمارك والضرائب.

في سياق متصل، قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن حركة بيع السيارات مستمرة في الازدياد، لافتًا إلى أنه جرى بيع 46 ألف سيارة منذ إبريل 2019.