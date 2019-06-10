تعرف على شروط وتفاصيل الاشتراك بمبادرة "شباب يدير شباب"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة بعنوان "شباب يدير شباب" في بعض المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة تهدف لعدة نقاط منها:

- التواصل والعمل مع الشباب ومن أجلهم.

- دمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع.

- إتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فاعليات الوزارة.

- بناء وتنمية قدرات الشباب.

- تفعيل لكل المبادرات والمشروعات الشبابية.

- تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة.

- نشر الثقافة الرياضية والتي تعد "أُسلوب حياة" للشباب.

كما يمكنك اختيار إحدى المجتمعات الآتية للانضمام إليها مثل:

HR committe

Organizing committe

Pr committe

ويمكنك الاشتراك بالمبادرة من خلال ملء استمارة التقديم من هنــــا وإدخال بياناتك الأساسية.