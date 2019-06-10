تعرف على شروط وتفاصيل الاشتراك بمبادرة "شباب يدير شباب"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة بعنوان "شباب يدير شباب" في بعض المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة تهدف لعدة نقاط منها:
- التواصل والعمل مع الشباب ومن أجلهم.
- دمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع.
- إتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فاعليات الوزارة.
- بناء وتنمية قدرات الشباب.
- تفعيل لكل المبادرات والمشروعات الشبابية.
- تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة.
- نشر الثقافة الرياضية والتي تعد "أُسلوب حياة" للشباب.
كما يمكنك اختيار إحدى المجتمعات الآتية للانضمام إليها مثل:
HR committe
Organizing committe
Pr committe
ويمكنك الاشتراك بالمبادرة من خلال ملء استمارة التقديم من هنــــا وإدخال بياناتك الأساسية.