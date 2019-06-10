مقترح برلماني بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.

وقالت النائبة، إن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، تمثل أزمة بيئية، بجانب الخسائر التي تمثلها من الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج.

وأكدت أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير، وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل، كما تنتهى كميات منها في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق بسببها.

ولفتت "حسونة"، إلى أن حرق هذه الأكياس، يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي، وتدمر صحة الإنسان، كما يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد خطورة استخدام الأكياس البلاستيك على البيئة والصحة العامة، وعدم تحللها، واستخدام أكياس قابلة للتحلل، لذلك لابد من إيجاد بدائل للشنط البلاستيكية، كـ"الورق" و"الأكياس الصديقة للبيئة".

وطالبت النائبة، بالموافقة على مقترحها، بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.