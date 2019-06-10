مقترح برلماني بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر

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نقيب البيطريين: استجابة ممثل الحكومة لمطالبنا بشأن تعديلات هيئة الدواء

نقيب البيطريين: استجابة ممثل الحكومة لمطالبنا بشأن تعديلات هيئة الدواء

غدا.. الأزهر يعلن نتيجة الابتدائية والإعدادية

غدا.. الأزهر يعلن نتيجة الابتدائية والإعدادية

قناة سعودية: محكمة تركية تبرئ إرهابيا رغم اعترافه بالترويج لـ"داعش"

قناة سعودية: محكمة تركية تبرئ إرهابيا رغم اعترافه بالترويج لـ"داعش"

تعرف على شروط وتفاصيل الاشتراك بمبادرة "شباب يدير شباب"

تعرف على شروط وتفاصيل الاشتراك بمبادرة "شباب يدير شباب"

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"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

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"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

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«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

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