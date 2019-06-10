قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إن واقعة تسريب إحدى الطالبات لامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم السبت الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تم بواسطة شقيقتها، واتخذت الوزارة قرارا بحرمانها من الامتحانات لمدة عامين.

وأضاف "عبد الحكم" خلال مداخلة عبر الـ"فيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الطالبة ستكمل باقي الامتحانات حتى نهايتها، وستمنع من اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى على الوزارة حتى تدخل الامتحانات.

وأشار إلى أنه بعد انتهائها من دخول الامتحانات الجارية، سيتم إلغاء نتيجتها للعام الدراسي الحالي، وستحرم أيضا من دخول الامتحانات للعام المقبل.