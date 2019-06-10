قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إنه شارك في مسلسل "رحيم"، للنجم ياسر جلال الذي عرض خلال شهر رمضان، من العام الماضي، بعدما طلب ذلك من بطل المسلسل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "المشهد اللي عملته في مسلسل رحيم، هو هو اللي عملته في مسلسل لمس أكتاف، بنفس المشاعر".

ليرد عليه ياسر جلال ممازحًا إياه، وقال: "غلطة عمري إني قبلت مشاركتك، ضيعت كل مجهودي"، في إشارة إلى اتقانه أداء المشهد بشكل كبير، حتى أنه فاق أداءه شخصيًا.

وقال "عبدالوهاب": "أنا اشتغلت في مسلسل لمس أكتاف، بناءً على ترشيح ياسر جلال ليّ، كنت عارف إنه مشيلني مسئولية كبيرة جدًا، وكان لازم أبيّض وشه".

يشارك في بطولة المسلسل: فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.