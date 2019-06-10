تمكنت إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد رضا عبد الحميد، اليوم وأمس، من السيطرة على 7 حرائق محدودة ومتفرقة في عدد من المناطق، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بلاغات من النجدة، تفيد بنشوب 7 حرائق في منزل بقرية منشأة عباس بسيدي سالم، وبالجدية بالحامول، وأرض البحوث بقرية رزقة أماي، وقرية محلة دياي مركز دسوق، وبقرية السالمية مركز فوه، وبقلين وقرية العباية بالرياض، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحرائق.

ودفعت الإدارة بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحرائق، حيث نشب بمنزل"هـ. إ .أ" بقرية الجدية التابعة لمركز الحامول، بأسطوانة غاز، كما نشب حريق بمنزل "م. س. ع" بقرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدي سالم، كما تم السيطرة على نيران بصنع تفتيح عوازل القطن في إحدى الماكينات بقرية السالمية بفوه، ما أدى لاحتراق الماكينة والسيطرة عليه قبل امتداده للماكينات الأخرى، ونشب حريق محدود بأرض البحوث الزراعية ناحية قرية رزقة أماي، مركز كفر الشيخ، نتيجة تطاير شرر من جرار يكبس القش، واحترق عدد منها وتمت السيطرة علي الباقي وتم إجراء عمليات التبريد اللازمة.

كما تمكنت سيارات الدفاع المدني من إخماد حريق شب برسيم بأراض زراعية ،مجاورة لمستودع أسطوانات غاز، بقرية محلة دياي بدسوق، أثناء عملية دراس البرسيم التقاوي، لتطاير شرر من الجرار الذي كان يقوم بعملية " الدراس"، وتم السيطرة على الحريق قبل وصوله للمستودع الملاصق للأرض الزراعية.

وأفاد مركز عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الله، انه تم السيطرة على حريق نشب بكابل كهربائى وكومة "قش"، بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، كابل كهرباء، وتم السيطرة على آخر نشب فى الفلنكات الخشبية الخاصة بالسكة الحديد بقلين، ولم تحدث ثمة خسائر.