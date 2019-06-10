محافظ كفر الشيخ: رصف طرق بـ1.2 مليون جنيه

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنه من المقرر رصف طرق بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه، بشراكة تجمع بين محافظة كفر الشيخ بقيمة 400 الف جنيه، ومديرية الطرق بـ400 الف جنيه، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ 400 ألف جنيه.

أضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنهم اقترحوا عدد من الطرق، ليتم رصفها من خلال هذا المشروع المشترك منها، طريق أبوسكين - الثمانين" بالحامول، وطريق "عبدالحليم الفار" بكنيسة الصرادوسي بدسوق، وطريق عزبة "الدوار - عبدالله"، بمتبول بمركز كفرالشيخ، وطريق ميت "الديبة - طويلة نشرت" بقلين، وطريق "القليني - أبوحجر بقلين"، وطريق "عزبة النجارين ببقلولة في الرياض، وطريق "عجمية - عاشور" بمطوبس، على ان يتم الإفادة خلال أسبوع بالطريق للبدء في أعمال التنفيذ.

وتابع أن ذلك في خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة بمحافظة كفرالشيخ، مقدما خالص الشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، لجهودهم المبذولة في تقديم مشروعات حقيقية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات لتحقيق رضا المواطن والصالح العام.

جاء ذلك بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام الطرق، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب خالد المنياوى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس مجدى عبدالعظيم، مدير عام مشروعات البنية الأساسية، مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة.