قال الإعلامي عمرو أديب إن الجنيه المصري كان ثاني عملة أداءً على مستوى العالم، العام الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمته أمام الدولار، يدل على التحسن الاقتصادي.

وأضاف أديب خلال حلقة أمس من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الدولة بتحسن بالاقتصاد، عشان المواطن يشعر ببحبوحة في العيش، بدل ما تكون البحبوحة في جيب التاجر".

وتابع أن التجار لا يخفضون أسعار السلع، حتى لو ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار: "الرقابة مش هتنفع، مفيش حاجة في العالم كله كده، ولما الدولار ينزل المفروض نشوف الفرق في أسعار السلع".

واستنكر "أديب" عدم انخفاض أسعار السلع، حتى مع تحسن قيمة الجنيه، قائلًا: "هو إحنا في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين؟!، إحنا مسمعناش بكده من قبل، ومينفعش ندفع في كل الحالات، وإلا الدولة بتعمل الإصلاح الاقتصادي لمصلحة 10 أنفار، اللي هم حاطين الفلوس في جيبهم".

وحذر أديب، من غضب المستهلكين، وقيامهم بمقاطعة السلع، على غرار ما حدث في السيارات، بعد تنظيم حملة "خليها تصدي".

وواصل موجهًا حديثه للتجار، حيث طالبهم بخفض أسعار السلع وقال: "أنا روحك، وربنا كرمك كتير، آن الأوان بقى، اديني مما أعطاك الله، دي أشياء ملهاش علاقة بالبر أو الإحسان، دي تجارة".