قال اللواء محمد عبدالحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن المزارع المحمية تساهم في خفض الأسعار وضبط السوق.

وأضاف أن مساحة الصوب المحمية الآن في منطقة العاشر من رمضان 2500 فدان، وسيتم توسعتها لتصبح 4100 فدان خلال العام المقبل،

وتابع عبدالحي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه سيتم افتتاح 12500 فدان في منطقة أبوسلطان، و6000 فدان بقاعدة محمد نجيب خلال شهر مايو.

وأشار إلى أن المزارع المحمية صحية وآمنة، ومياه الري الداخلة لها شبه صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تمر بمحطة لتنقية المياه.