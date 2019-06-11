نصح الدكتور سيد محجوب، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، مرضى الضغط المرتفع والسكر المرتفع والقلب ومرضى الكولسترول والدهون الثلاثية بالاطمئنان على حالتهم الصحية بين الحين والآخر، حيث إنهم عرضة للإصابة بالجلطات الدماغية أكثر من الشخص العادي، موضحًا أنه في حالة تلقى هؤلاء المرضى العلاج بشكل منتظم فإن احتمال الإصابة سيتراجع.

وأضاف "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مباشر من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "الفضائية المصرية"، أنه يجب على هؤلاء المرضى شرب المياه بشكل كبير للغاية، حيث إن وجود المياه في الجسم يساهم في سهولة انسياب تدفق الدم بالشرايين وعدم تجلطه، موضحًا أن الأطباء يمكنهم إنقاذ مريض الجلطة خلال 6 ساعات على أقصى تقدير من حدوثها.

وأوضح أنه كلما أمكن إنقاذ المريض في وقت أسرع كلما كانت الأضرار أخف وطأة، بمعنى أننا إذا تمكنا من التدخل في البداية فإننا قد نتمكن من إنقاذ الجزء المصاب من المخ قبل أن يموت وذلك من خلال مذيبات الجلطات وغيرها، أما بعد 6 ساعات فإن الرهان يكون على إنقاذ الجزء المحيط بالجزء الميت لتخفيف الآثار المترتبة على الجلطة، ومن المعروف أن المخ لا يتحمل نقص الدم والأكسجين لمدة 5 دقائق.