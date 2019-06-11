تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال الصيانة والتطوير لمنطقة السوق القديم.

وأكد المحافظ أنه تم إعادة تطوير وافتتاح 33 محالا تجاريا من المحال التجارية التي تأثرت بالحريق الذي نشب بالمنطقة خلال شهر مايو الماضي.

وقام المحافظ بتجربة المصعد الكهربي الخاص بالمركز الثقافي الإسلامي الدولي بمسجد الصحابة بشرم الشيخ قبيل افتتاحه بأيام.

وأكد أنه سيتم افتتاح المركز الثقافي يوم الجمعة المقبلة بحضور الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف .

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركز معلومات الملحق بمسجد الصحابة للسائحين زوار المدينة للاستعلام والتعرف على المقاصد والمعالم السياحية بالمدينة وطرق الوصول إليها وكذا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، بالإضافة للأرقام المهمة مثل الإسعاف وشرطة السياحة عن طريق شاشات وهي خدمة يتم تقديمها بالمجان للسائحين ووافدي المدينة.