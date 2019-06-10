يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة، أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ويشمل التطوير تشغيل أسانسير خاص بالمركز الملحق بمسجد الصحابة، وتطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية العربية والمترجمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان عنها اليوم، أنّ المركز أعدّ لاستقبال الدارسين، وفتح باب القبول به فور افتتاح مرحلة التطوير، لتنطلق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019/2020، وتشمل الزيارة افتتاح أحد المساجد بمدينة الطور وتفقد بعض الأعمال الإنشائية بها، وصلاة الجمعة بمسجد الصحابة.