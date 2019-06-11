ينعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمجتمع الأكاديمي، 3 طلاب من الدارسين بالجامعات الروسية الذين لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث غرق مساء أمس وهم: الطالب أحمد صابر السيد غالي (مواليد دمياط)، والطالب عبدالرحمن جمال طه أحمد (مواليد المنيا)، والطالب كيرلس ولسن وليم محبوب (مواليد سوهاج).

وتواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء أمس مع سفير مصر بروسيا، كما أجرت د.كاميليا صبحى رئيس قطاع العلاقات الثقافية بالوزارة اتصالا بالقنصل المصري هناك، والذين أفادوا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في روسيا، وذلك لمتابعة إجراءات التحقيق واستخراج شهادات الوفاة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين للقاهرة.

كما أفادت الاتصالات بمسؤولي السفارة المصرية أنه جار خلال الساعات المقبلة الاتصال بأولياء أمور هؤلاء الطلاب لاستلام الجثامين بالقاهرة في المواعيد التي ستحدد لاحقا عقب إنهاء كل الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

والوزارة إذ تنعى أبناءها الطلاب تدعو لهم بالرحمة والمغفرة وتدعو لذويهم بالصبر والسلوان.