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يوسف الشريف يحذر من حسابات وهمية على مواقع التواصل تحمل اسمه باسمه

يوسف الشريف يحذر من حسابات وهمية على مواقع التواصل تحمل اسمه باسمه

مؤسس "استثمر في وطنك": سعر البنزين في مصر من أرخص الأسعار بالعالم

مؤسس "استثمر في وطنك": سعر البنزين في مصر من أرخص الأسعار بالعالم

موقع عبري: حريقان في غابات إسرائيلية في "غلاف غزة"

موقع عبري: حريقان في غابات إسرائيلية في "غلاف غزة"

عاجل| السعودية تعترض طائرتين دون طيار تابعتين للحوثيين تجاه خميس مشط

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واشنطن تعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف 35

واشنطن تعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف 35

مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

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"بنص جنيه ومفتاح الحياة والعلم".. "شجيع" 15 سنة كعب داير للترويج لمصر

"بنص جنيه ومفتاح الحياة والعلم".. "شجيع" 15 سنة كعب داير للترويج لمصر

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

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"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

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