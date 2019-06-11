أصدر معهد البحوث الفلكية بيانا أكد فيه أن الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس يحدث يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019، يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا، وأوضح البيان أنه يمكن رؤيته خسوف الشمس فى أمريكا الجنوبية – شرق أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكى، ويرى كليا فى تشيلى والأرجنتين.

وأضاف معهد البحوث الفلكية في البيان، أن هذا الكسوف يغطي مساحة عرضها 200.6 كم ويستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32 ثانية، مشيرا إلى أنه عند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالي 105% من قرص الشمس، ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبا، ولا يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية.

أيضا أكد البيان، ظهور خسوف كلي للقمر في يوم 16 يوليو المقبل، منوها بتكرار ظاهرة الخسوف بعام 2019، حيث يحدث خسوف كلي للقمر الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يوليو 2019، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ذو القعدة، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "أستراليا – قارة آسيا – قارة أفريقيا – قارة أوروبا – معظم أمريكا الجنوبية"، ويستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و38 دقيقة، ويمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.