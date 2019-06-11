"شحنة وطنية قبل المهمة".. صلاح حسني: لاعبو المنتخب شاهدوا فيلم "الممر"

عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن جميع لاعبي منتخب مصر الوطنى، شاهدوا فيلم "الممر"، خلال فترة الاستراحة الليلية للاعبين، في محاولة لكسر الجو التدريبي للمعسكر.

ونشر "حسني" تغريدة كتب فيها: "كل لاعبي وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلًا مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق".

ويذكر أن أحمد صلاح حسني كان لاعبًا في الدوري المصري، بداية في صفوف النادي الأهلي مرورًا بالمقاولون العرب، ثم الإسماعيلي، قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل، ويقدم العديد من المسلسلات والأفلام آخرها "الممر".