بالفيديو| خلال حفله بجدة.. عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو، لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وظهر الهضبة خلال الفيديو موجهًا كلامه للجمهور، قائلأ: "مساء الخير عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكوا النهاردة وفعلا مبسوط جدا جدا يمكن دي أسرع مرة وأحب مرة ليا اني أجي تاني".

ووجه الهضبة، شكر خاص لتركي آل الشيخ، قائلًا: "فعلا بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة إني آجي هنا وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب آجي هنا".

وهذا الحفل هو الثالث لعمرو دياب في المملكة، وتحت شعار "موسم جدة" ويشارك فيه مجموعة من النجوم العرب.