"الصغرى بالقاهرة 24".. حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 23 36

دمنهور 21 34

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 29

مطروح 21 27

السلوم 20 30

سيوة 21 38

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 22 37

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 36

العريش 19 36

شرم الشيخ 25 37

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 23 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 28 40

درجات الحرارة المتوقعة بعدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 31 44

المدينة 29 42

الرياض 30 45

المنامة 34 42

الكويت 32 49

دمشق 16 33

بيروت 22 29

عمان 18 32

القدس 19 30

غزة 22 32