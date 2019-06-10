قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بداية من اليوم ومستمر حتى غدا الثلاثاء.

وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية مع تامر شلتوت مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على القناة الأولى، أن درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها في نهاية الأسبوع، وستصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 33 درجة.

وأشار "عبد العال" أن نسبة الرطوبة بدأت ترتفع عن الفترات السابقة، مما يزيد شعورنا بحرارة الطقس، وأنه يمكن وصف الطقس بأنه لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.