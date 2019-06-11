مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع "توك توك"

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم، وقع فجر اليوم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق أسيوط البداري بالقرية من مدخل قرية العقال القبلي.

كان العميد حمدي هاشم، رئيس مباحث المديرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك، ووقوع متوفي ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الاسعاف، والدفاع المدني وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص وإصابة آخر من مستقلي "التوك توك".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.