نجحت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من ضبط "عاطلان" لأحدهما معلومات جنائية، وربة منزل - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة، بتهمة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما "بندقية خرطوش - طلقتين من ذات العيار- سيارة ملاكى" ، وبمواجهتمهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح للدفاع، وارتكابهم "8" وقائع سرقات بدائرة "قسم ثان طنطا، وأول طنطا"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عاطل وصاحب محل مصوغات وربة منزل، مقيمين بذات القرية "سيئ النية" وكمية من المشغولات الذهبية، وشاشة تليفزيون، وجهاز لاب توب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.