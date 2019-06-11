محافظ الإسماعيلية: نجحنا في استرداد 60 ألف فدان من أراضي الدولة

أعلن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عن التصدي بقوة للأعتداء على أراضي الدولة، مشيرًا إلي نجاح الجهاز التنفيذي للمحافظة في استرداد مساحات كبيرة تجاوزت الـ60 ألف فدان ما بين اعتداء بالبناء أو زراعات دون تقنين.

وأكد عثمان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه غير مسموح في ذات السياق بالإتجار في أراضي الدولة والتربح من ورائها، وهو ما نتج عنها فسخ ما يقرب من 38 عقد حق انتفاع بفيلات مشروع قرية "النورس" السياحية لمخالفاتهم شروط التعاقد.

وقال المحافظ، إنه تم استرداد أرض "الترانزستور" كاملة، بحكم قضائي نهائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمساحة قدرها 45 ألف متر، بجانب استرداد 41 ألفًا و890 مترًا من إحدى شركات الدواجن.

وأشار إلي أن جهود المحافظة لازالت قائمة في تنفيذ استرداد الأراضي بعد أن تم حصرها جميعا سواء بقرارات إزالة أو استرداد برفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة، وهو ما نجحت المحافظة في استرداد جزء كبير منه، وإعادته إلي أملاك الدولة لإعادة طرحه واستغلاله بشكل جيد.