اعترف الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد لزوجته بالفيوم، في أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة، قائلا: "مكانش قصدي أقتلها، هي منعتني من قتل أخويا، كان عايز ياخد الأرض بتاعتي، اعترضت طريقي فضربتها طلقة في الراس ماتت".

سجلت النيابة اعترافات تفصيلية للمتهم، وتم اقتياده إلى مسرح الجريمة، ومثل الجريمة بالصوت والصورة، وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ونسبت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الاجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، أنّ بداية الواقعة كانت بورود إخطار لمركز شرطة أبشواي من المستشفى المركزي، بوصول "هند ط" (24 عاما) ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها برصاصة خرطوش بالرأس، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية تحت إشراف اللواء رجب غراب رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة، وتبيّن من خلال التحريات والفحص أنّ وراء ارتكاب الجريمة، زوج المجني عليها "رجب س" (34 عاما) ترزي، إذ نشبت بينه وبينه شقيقه سيد (26 عاما) ترزي، مشاجرة، فتدخلت لفضها.

وتمكنت قوة أمنية تحت قيادة اللواء هيثم عطا مدير مباحث الفيوم، من القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، وجاء في محضر الشرطة أنّ المتهم اعترف بالجريمة، وقال إنّه عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين شقيقه بسبب خلاف على ملكية منزل، تطور الأمر إلى مشاجرة، فأسرع إلى غرفته وأحضر سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وخرج مرة أخرى فانتاب زوجته الذعر خشية ارتكابه جريمة به، فاعترضت طريقه، وفي أثناء محاولته إزاحتها جانبا خرجت طلقة من السلاح اخترقت رأسها وسقطت قتيلة أمامه.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أنّ المتهم فر هاربا بعد قتله زوجته، ونقلتها الأسرة إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة قبل إسعافها، وأُلقي القبض عليه بعد مرور 6 ساعات على الجريمة.

وشرحت التحريات أنّ الزوج تزوج بالمجني عليها قبل 9 سنوات، وأنّ الجريمة تمت بحضور أطفالهما وأفراد الأسرة، وتم التحفظ على المتهم، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.