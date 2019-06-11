قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إنّ القطاع الاقتصادي مرّ بظروف سيئة جدا في الفترة بين 2011 وحتى 2016، وأنّ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في يونيو 2014 كان نقطة التحول الرئاسية والمهمة في عملية إنقاذ الاقتصاد المصري.

وأضاف نجم خلال لقاء مع برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة DMC، أنّ تحرير سعر الصرف أهم قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ ساهم بشكل كبير في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، التي وصلت للمرة الأولى هذا العام إلى 44 مليار دولار، ما يكفي لـ8 أشهر، وهو أكبر احتياطي مرّ على مصر في تاريخها.

وزاد الباحث الاقتصادي أنّ حجم الصادرات المصرية للخارج وصل إلى 26 مليار دولار هذا العام، كما تم تحقيق فائض في الميزان التجاري الخاص بالغاز والنفط منذ 4 سنوات بقيمة 150 مليار دولار.