تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين في أسيوط، بالتنسيق مع مباحث التموين ورئاسة الوحدة المحلية بديروط، من ضبط لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم تنظيم عدة حملات تموينية على قرى المركز بالتعاون مع مسئولي الصحة والتموين ومباحث التموين بالمركز وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط التى شدد فيها على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق حفاظا على صحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة ومنع الغش التجاري بكافة صوره.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر رقم 698 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2019 ضد "شريف. ف" صاحب محل لحوم وفراخ مجمدة مجهولة المصدر وبدون أية بيانات بقرية صنبو، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة. وأوضح أنه تم تحرير محضر رقم 699 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2019 ضد "مصطفى. ك" صاحب مصنع أيس كريم بمدينة ديروط، لاستخدامه مكونات مجهولة المصدر بالمخالفة للاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة .