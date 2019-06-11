قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، إنّ مصر دولة مستقرة مزدهرة وآمنة، وبوابة تجارية لأفريقيا والمنطقة، حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف ليام فوكس أنّ "مصر تقدم لنا فرصا عظيمة لعمل اتفاقات اقتصادية".