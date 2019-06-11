تستعرض "الوطن" أسعار العملات من بينها الجنية الإسترليني واليورو خلال تعاملات اليوم 11 يونيو الجاري، في عدد من البنوك الخاصة والحكومية منها "الإسكندرية والأهلي المصري"، وجاءت كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.51 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.54 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري والإسكندرية ومصر نحو 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قناة السويس نحو 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 18.80 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الأفريقي نحو 21.17 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 21.17 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع.