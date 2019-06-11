قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ49 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت تراخيص لـ14منشأة طبية خاصة.

جاء ذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط داخل تلك المنشأت الخاصة، والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرورعلى 130 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة، ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشأت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشأت، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

كما حررت مديرية الصحة 301 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، وأعدمت 1945كيلو و43 لتر من المواد السائلة، وذلك خلال حملة للمديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق، ومنافذ البيع والمنشأت الغذائية، ومنها المصانع، الأسواق، والباعة الجائلين، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.