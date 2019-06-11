أصيب 17 شخصا بتسمم جماعي بقرية "المظارة" مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر استنشاقهم مبيدا حشريا أثناء رش محصول الذرة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسل المركزي تفيد بوصول 17 شخصا مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر.

انتقل ضباط مباحث مركز ميت سلسيل إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء رش محصول الذرة داخل أحد الأراضي الزراعية تعرض 17 شخصا لاستنشاق المبيد الحشري مما أدى لتسممهم وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأكد مصدر طبي، أنهم تلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج من المستشفى عقب ذلك، مشيرا إلى أنهم لم يتبعوا وسائل السلامة والأمن اللازمة أثناء رش المبيدات على المحاصيل الزراعية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.