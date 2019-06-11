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"الزراعة": حملات على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

"الزراعة": حملات على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

تعاون بين الغرف التجارية وبنك الإسكندرية لتمويل ميكنة 400 ألف تاجر

تعاون بين الغرف التجارية وبنك الإسكندرية لتمويل ميكنة 400 ألف تاجر

زراعة أسيوط: توريد 149 ألف طن قمح بالشون والصوامع

زراعة أسيوط: توريد 149 ألف طن قمح بالشون والصوامع

"الأعلى للإعلام" يعد مسودة التقرير النهائي لأداء الشاشات في رمضان غدا

"الأعلى للإعلام" يعد مسودة التقرير النهائي لأداء الشاشات في رمضان غدا

"النواب" يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

"النواب" يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

بيان عاجل لتوحيد تقنين الأراضي في أسيوط

بيان عاجل لتوحيد تقنين الأراضي في أسيوط

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مهن الزمن الجميل.. تواجه تطورات العصر وثورة التكنولوجيا.. وتتحدى الانقراض

صانع الأقفاص: البلاستيك غزا السوق مع إنه مش صحى.. وقفص العيش بـ«3 جنيه ونص»

صانع الأقفاص: البلاستيك غزا السوق مع إنه مش صحى.. وقفص العيش بـ«3 جنيه ونص»

أقدم صنايعى «بواجير جاز»: «كبرت ونفسى فى معاش»

أقدم صنايعى «بواجير جاز»: «كبرت ونفسى فى معاش»

مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

مكواة الرِّجل وزنها 18 كيلو.. ومكوجى قايتباى يحتفظ بطرازين قديمين: «دوّبوا 20 صنايعى»

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