طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، من رئيس مركز ومدينة المنصورة التنسيق مع الأمن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل المرافق فورا لمنزل إحدى المواطنات من قرية "جديدة الهالة" والتي تتضرر من عدم قدرتها على التوصيل بسبب اعتراض بعض الأهالي، وكذلك تنفيذ قرار إزالة مقبرة مخالفة بمقابر قرية "بدواي" خلال 15 يوما كحد أقصى.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالمحافظة.

وشكل المحافظ، لجنة برئاسة المحاسب سعد الفرماوي لبحث شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من تعدي أحد الأشخاص على الطريق العام بقرية "بسنديلة" التابعة لمركز بلقاس والعرض الشخصي خلال 48 ساعة.

وقرر شاروبيم، مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة قيام لجنة الزكاة بتأجير مبنى الوحدة الصحية بكفر الدكروري التابعة لمركز نبروه والذي تم تخصيصه للجنة من قبل وفي حالة عدم احتياج التضامن له يتم تخصيصه لأي مصلحة حكومية أخرى.