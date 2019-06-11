تعرض طبيب مصري مقيم في ألمانيا إلى إطلاق نار من شاب ألماني، أدى لإصابته بنزيف حاد في البطن ونُقل إلى المستشفى للعلاج، وفق ما نقلت اليوم قناة "العربية".

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا لموقع "العربية نت"، إنّ الطبيب المصري محمود توفيق المقيم في مدينة أخن، تعرض لإطلاق نار أمام منزله الخميس الماضي، ما أسفر عن نزيف في البطن.

وأضاف أنّ الأطباء نجحوا في استخراج المقذوف الناري من جسد الطبيب وأصبحت حالته مستقرة، مؤكدا أنّ السفارة المصرية تابعت الواقعة مع المسؤولين بالشرطة الألمانية حتى تم القبض على الجاني.

وزاد ثابت أنّ الجاني شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يحمل الجنسية الألمانية، وداهمت الشرطة منزله وفتشته، وعثرت على مقذوفات وطلقات نارية وسلاح أبيض وبنادق قنص غير مرخصة.

من جانبه، أكد بدر عبدالعاطي السفير المصري في ألمانيا، أنّ القسم القنصلي بالسفارة تواصل فور علمه بالحادث، مع الطبيب المصري واطمأن على حالته الصحية، مشيرا إلى أنّ السفارة ومعها القنصلية العامة في فرانكفورت خاطبا السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات، ومتابعة الإجراءات القانونية والتعرف على ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير بدر عبدالعاطي، لمتابعة تفاصيل الحادث، والاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب.