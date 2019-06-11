استقبلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خبراء المجموعة الأمريكية للميكروبيولوجي في بداية مهمتهم في مصر، ضمن مشروع الجمعية المعني بتطوير الأمن الحيوي بمزارع الدواجن الصغيرة والقطاع الريفي ورفع وعي المربيين والمواطنيين لممارسات الأمن الحيوي الجيدة.

وعرضت محرز رؤية وزارة الزراعة وسياساتها لدعم تطوير مزارع الدواجن الصغيرة والتشجيع على ممارسات الأمن الحيوي بهذا القطاع، الذي يمثل نحو 70% من المزارع في مصر، كما تطرقت لأهمية الحفاظ على قطاع الإنتاج الداجني الذي يعمل به 3 ملايين مواطن.

واستعرض خبراء الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي أهداف المشروع وأهداف ورشة العمل التي تنعقد هذا الأسبوع، ضمن فعاليات المشروع، ويشارك في الورشة قطاعات وهيئات وزارة الزراعة المعنية بالإنتاج الداجني وكذلك المعاهد البحثية والمعامل المرجعية المختصة.

وأكدت نائب وزير الزراعة أنّ السياسة الحالية للوزارة تهدف إلى تشجيع صغار المربيين على تحويل مزارعهم من النظام المفتوح إلى النظام المغلق والشبه مغلق، لمنع انتشار الأمراض بين المزارع وزيادة الإنتاجية، من خلال تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة بالمزرعة، وبالتالي زيادة الإنتاج.

وفيما يخص قطاع الريفي للدواجن "الطيور المنزلية" أوضحت محرز أهمية القطاع لما له من بعد اجتماعي، إذ يستخدم معظم إنتاجه الذي يبلغ نحو 300 مليون طائر في العام وينتشر بجميع القرى المصرية في تأمين الغذاء للأسر المصرية، وفي كثير من الأحوال يعد مصدرا للدخل، كما أنّ الوزارة بقطاعاتها حريصة على توعية المواطنيين بممارسات التربية المنزلية الآمنة لحماية المواطنين وأبناءهم من التعرض لأي عدوى محتملة، قد تنتقل لهم من الطيور حالة إصابتها، كما أنّ الخدمات البيطرية المتوفرة في أنحاء مصر من خلال الوحدات البيطرية، تتيح للمواطن اللجوء في حالة ظهور أي أعرض مرضية للاستشارة والحصول على الأشراف والخدمة البيطرية، والأطباء البيطرين بجميع مديريات الطب البيطري بمحافظات مصر مستمرون في عمل الندوات وتوعية المواطنين بالممارسات التربية الآمنة.

وتابعت نائب الوزير أنّ الهيئة العامة للخدمات البيطرية تتيح الخط الساخن 19561 للاستجابة لبلاغات المواطنين وأصحاب المزارع، حال حدوث أي إصابة، والرد على أسئلة واستفسارات المواطنين.

يأتي الاجتماع ضمن فعاليات مشروع الأمن الحيوي الذي تنفذه الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي بالتعاون مع المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني ومعامله الفرعية.

وتبدأ فعاليات المشروع من خلال ورشة العمل التي يتم تنظيمها هذا الأسبوع، ويشارك فيها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني ومعامله الفرعية والاتحاد العام لمنتجي الدوادجن ومجموعة من صغار المربيين والأطباء البيطريين من محافظات الوجه القبلي والبحري، إذ يتم عرض ومناقشة معوقات تطبيق ممارسات الأمن الحيوي بالمزارع الصغيرة والقطاع الريفي ورفع التوصيات بحلول فعالة وبسيطة، لتوعية المواطنين بأهم ممارسات الأمن الحيوي بالمزارع وطرق التربية السليمة بالقطاع الريفي.