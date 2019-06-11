قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن سعر الليمون سينخفض خلال 7 لـ 10 أيام، مضيفًا أن هناك آليات للتصدي لارتفاع سلع المحاصيل الزراعية أبرزها الطماطم والليمون والبطاطس، وجار اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لارتفاع الأسعار، من بينها دعم صغار المزارعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي جمال عنايت والإعلامية بثينة توكل في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن موسم إنتاج الليمون يبدأ من أواخر شهر يونيو، ويتم بعد ذلك حصد الإنتاج، ثم يتوقف، ونقوم بعد ذلك باستخدام المخزون.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه من المعروف انخفاض إنتاج الليمون خلال شهر يونيو، نافيًا وصول سعر الليمون لـ 100 جنيه، قائلا "ماشفتهوش خالص".

وأكد القرش، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الليمون في الأسواق، هو انخفاض حجم الإنتاج مع دخول الموسم الجديد، وزيادة الطلب على شراء الليمون، مما أدى لقلة المعروض في الأسواق، بالإضافة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.