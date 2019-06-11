بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حول إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب ما نقلت "رويترز"، خرجت تركيا لتقول إن قرار مجلس النواب الأمريكي، الذي ينتقدها بسبب شراء أنظمة دفاعية روسية ويحث على فرض عقوبات عليها، يمثل تهديدا ومبني على "مزاعم جائرة".

وجاءت تلك المشادات بين كلا من الدولتين تريكا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي نهت فيه الثانية مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية، فيما أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة.

وكانت تمت الموافقة على قرار أمريكا في مجلس النواب، أمس الاثنين، وذلك تحت عنوان "إبداء القلق بشأن التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا"، ومضمون القرار يحث تركيا على إلغاء شراء أنظمة "إس-400 "، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إذا قبلت تسلمها، وهو الأمر الذي قد يحدث قريبا في يوليو المقبل.

وفي مارس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات أمريكية على تركيا حال شراءها المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلز سامرز، مضيفا أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات إف-35 وصواريخ باتريوت".

ووقت إعلان الولايات المتحدة، قال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، لـ"الوطن" إن تركيا من الصعب التراجع في صفقتها مع روسيا، معتقدا أن ما يفعله ترامب ما هو إلا ضغط على تركيا بطرق غير قانونية ولكن ستنتصر تركيا في النهاية لأن من حق أي دولة أن تشتري أسلحتها مما ترغب.

وبعد وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35، وقرار مجلس النواب الأمريكي، أوضح سيد مجاهد، الباحث في مركز شخصية مصر للدراسات السياسية، أنه سيتسمر التراشق في التصريحات بين كلا من أردوغان وترامب، في حين سيحاول الأول كسب مزيد من الوقت من أجل إقناع أمريكا على شراء منظومة الدفاع الروسية.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أن ترامب سيرفض بشكل قطعي تعاون تركيا مع روسيا وسيحاول الضغط عليه ما يجعل أردوغان في موقف صعب وسيبحث عن طريقة ما من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة.