بالصور| تدشين مبادرة "أفريقيا في عيوننا 2019" بالإسماعيلية

دشنت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، برئاسة دينا عبد الحميد مبادرة "أفريقيا في عيوننا 2019"، بحضور كل من السيد فتحى رئيس لجنة الحكام بالبطولة الأفريقية بالإسماعيلية، على بدوي نائب رئيس لجنة الحكام بالبطولة الأفريقية، أحمد عطا نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة الأفريقية، أحمد فاروق نائب رئيس لجنة الإذاعة والتليفزيون.

بدوره، طالب الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية، وكيفية التعامل مع ضيوف البطولة، مشيدًا بالتعاون مع كل الجهات وفي مقدمتها مركز النيل للإعلام والمجمع الإعلامي في إطار التوعية لطلاب الإسماعيلية لنشر السلوك الجميل والوعي الوطني لدى الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه لابد أن نظهر للعالم أننا علي قدر كبير من التحضر والرقي، ونستطيع النجاح في تنظيم أي بطولة قارية أو دولية، موضحًا أننا أمام تحدى كبر ولابد من التكاتف وإنكار للذات من أجل النجاح.

ولفت إلى اهتمام الدولة بالشباب وثقتها في قدرته علي العبور بالبطولة إلى النجاح الباهر، مؤكدًا ان هذا يحملنا جميعا المسئولية تجاة بلدنا العظيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و قال عادل عبد التواب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إن السلوكيات يجب أن يحرص عليها أبنائنا أثناء حضور فاعليات البطولة، سواء داخل الملعب أو خارجه، ودور الطلاب ليس فقط رياضيًا ولكن سينظر إليهم كونهم المستقبل الواعد لمصر.

وفي نهاية المبادرة دارت العديد من المناقشات الإيجابية بين الطلاب والمحاضرين.