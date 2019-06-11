عمداء كليات طب يرفضون زيادة أعداد الطلاب: "تخالف معايير الجودة"

قال عمداء كليات طب في الجامعات الحكومية، إنّ كليات الطب لا تستوعب زيادة أعدد المقبولين بها طبقا لمعايير الجودة الشاملة، لافتين إلى أنّ الكليات بها أعداد تفوق قدرتها الاستيعابية، والزيادة يمكن استيعابها في الجامعات الخاصة والأهلية التي سيتم افتتاح كليات طب جديدة بها.

وقال الدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب جامعة المنصورة، إنّ الكلية لن تقبل أي أعداد إضافية في العام الدراسي الجديد، والكلية بها 1800 طالب، ولا تستوعب أعداد أخرى، مضيفا أنّ كليات الطب في الجامعات الحكومية لم تكن بحاجة إلى أعداد إضافية.

ولفت عبدالهادي إلى أنّ قواعد الجودة لا تسمح لها بزيادة نسبة المقبولين بالكلية في الجامعات الحكومية، وأنّ قبول دفعات كبيرة في كليات الطب يتم في الجامعات الخاصة والأهلية وبعض الجامعات الحكومية التي تستوعب أعدادا متوسطة، قائلا: "الكلية هتقبل 250 ممكن تبقي 300 مفيش مشكلة، زي جامعة بورسعيد والمنوفية وبني سويف".

"المنصورة": لدينا 1800 طالب ولن نقبل أكثر.. و"المنيا": نستقبل 570 طالبا وقدرة الكلية 300 فقط

وبرر السعيد قرار الزيادة، قائلة إنّه نظرا لزيادة أعداد السكان وارتفاع معدلات التوعية، لافتا إلى أنّ الطبيب المصري عملة نادرة في العالم كله، لثقافته الواسعة ودقة تخصصه.

وقال الدكتور حسني عبدالغني عميد كلية الطب المنيا، إنّ كلية الطب لا تحتاج إلى أعداد إضافية، وأنّ الكلية بها 570 طالبا وطاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 300 طالب، لافتا إلى أنّ هذه الزيادة ترجع إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات، وزيادة عدد المقبولين بالكلية يؤثر سلبا على سير العملية الدراسية، وزاد: "الطلبة عندي بيتكدسوا، ومفيش طريقة لمعالجة زيادة عدد الطلاب في الكلية".

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إنّ زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب البشري أمر لا بد منه، نظرا لأنّ وزارة التعليم العالي تسعى إلى تغطية عدد كبير من التخصصات الطبية لعدد السكان في مصر، إذ أنّنا حتى الآن لم نصل إلى تلك النسبة، مشيرا إلى أنّ عدد الخريجين من كليات الطب الذي يتراوح من 7 إلى 10 آلاف خريج طب بشري، وهذه النسبة لم تغطي سوق العمل سواء كان المحلي، كما أنّ عددا كبيرا منهم يلجأ إلى العمل في الدول العربية، والعدد المتبقي في مصر لم يغطي الرعاية الصحية الأولية على مستوى القرى والنجوع والوحدات الصحية الأولية في المدن مثل مراكز تنظيم الأسرة ومراكز رعاية الطفولة والأمومة، والتي بدورها تتطلب توفير عدد كبير من خريجي كليات الطب.

السعيد: يمكن استيعاب أعداد كبيرة في الجامعات الخاصة والأهلية.. وعبدالخالق: سنرفع كفاءة المعامل والمدرجات

ولفت عبدالخالق إلى أنّ كلية الطب بجامعة سوهاج استقبلت العام الماضي نحو 400 طالب من تنسيق الثانوية العامة، و21 طالبا من شهادات المعادلة والوافدين، مضيفا أنّ كلية طب جامعة سوهاج اتجهت إلى إنشاء مبنى جديد لكلية الطب للدراسة الأكاديمية بسنوات الدراسة الأولى، والذي يحتوي على المعامل، كما أنّ الكلية تسعى إلى رفع كفاءة المعامل والمدرجات في جميع الفصول الدراسية الحالية، لتكون قادرة على استقبال زيادة في أعداد الطلاب في العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وقال الدكتور مجدي علي عميد كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف، إنّ عملية تخفيض أعداد المقبولين بطب الأسنان يرجع إلى عملية العرض والطلب، مؤكدا أنّ تخفيض أعداد المقبولين بالكلية يرجع إلى زيادة كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة بقدرات استيعابية كبيرة تصل إلى 400 طالب في الكلية الواحدة.

وزاد علي أنّ قرار تخفيض نسبة القبول بكليات الأسنان اتجاه إيجابي، ويساعد على تخريج دفعات علي قدر كبير من المهنية، مشيرا إلى أنّ كلية الطب البشري بالجامعة بها إمكانيات حديثة تؤهلها لاستيعاب عدد كبير من الطلاب.