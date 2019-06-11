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منع المرافق والتراخيص للمباني غير مكتملة التشطيب بشمال سيناء

منع المرافق والتراخيص للمباني غير مكتملة التشطيب بشمال سيناء

25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث BBC في مصر

25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث BBC في مصر

مسؤول أمريكي لـ"السيسي": حريصون على تعزيز التعاون معكم لمواجهة الإرهاب

مسؤول أمريكي لـ"السيسي": حريصون على تعزيز التعاون معكم لمواجهة الإرهاب

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بالصور| تدشين مبادرة "أفريقيا في عيوننا 2019" بالإسماعيلية

عمداء كليات طب يرفضون زيادة أعداد الطلاب: "تخالف معايير الجودة"

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صانع الأقفاص: البلاستيك غزا السوق مع إنه مش صحى.. وقفص العيش بـ«3 جنيه ونص»

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