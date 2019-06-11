تقيم الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حفل تخرجها السنوي لحملة الماجستير المهني "MBA" في إدارة الأعمال للعام الجامعي 2018/2019 يوم السبت القادم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتم تكريم أربعة شخصيات من أبرز خريجي الأكاديمية، وهم: الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور شريف فاروق العضو المنتدب لبنك ناصر، ومن المتوقع حضور عدد من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية.

وقال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن الأكاديمية منذ إنشائها عام 1988 قد تخرج من برامجها في الماجستير المهني والدكتوراه المهنية ما يزيد عن عشرون ألف خريج من جميع الدول العربية، منهم من يتولى مناصب عليا في كبرى الهيئات والوزارات، ليس في مصر فقط بل على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن الأكاديمية هى إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وهي عضو في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، كما أنها عضو في اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي للجامعات.