25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف بث BBC في مصر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والذي يطالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف بث قناة BBC في مصر، لجلسة 25 يونيو الجاري، للحكم.

وحملت الدعوى رقم 30 لسنة 2019 مستعجل الاقتصادية، واختصم فيها "فرحات" كل من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصفتيهما، والممثل القانوني للقناة.

وقال في دعواه إن القناة حاولت تضليل متابعيها فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة عما يدور داخل مصر من سياسات وقرارات اتخذتها السلطات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وانحازت لحفنة من المضللين الذين هربوا من بلادهم يحاولون تخريب أي محاولة للإصلاح من قبل القيادة السياسية، داخل المجتمع المصري.

وتابع: "تغافلت القناة، عن عمد، دورها فى نقل الحقيقة كما هي من مصادرها الرسمية، والأدهى من ذلك أنها تجاهلت البيانات الرسمية التى تخرج من الجهات الحكومية الرسمية والموثقة بأرقام مُعلنة".

وذكر "فرحات" في دعواه ما وصفه بـ"الفضيحة"، في واقعة روّجت فيها لإدعاءات الاختفاء القسري فى مصر، وأذاعت تقريرا مع "أم زبيدة" عن اختفاء ابنتها قسريا، حيث تبين أن "أورلا جيورين" المراسلة السابقة بالقاهرة، استندت فى تقريرها إلى منظمة مشبوهة تحمل إسم "المفوضية التنسيقية المصرية للحقوق"، والتي يعمل بها الإخواني "محمد لطفي"، وهو من رتّب إجراءات لقاء القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، بقناة الجزيرة في لندن.

وأكد "فرحات" في دعواه، أن القناة ارتكبت مخالفات عدة، حيث تبين من فحص تراخيص العقار رقم 160 بكورنيش النيل والصادرة من حي العجوزة، صادر ببناء فندق سياحي وليس عقار سكنى أو إداري، وأن مكان القناة هو المكان المخصص لمطعم الفندق، مما يعد مخالفة جسيمة.

وقال: "رفضت القناة الالتزام بالمعايير المهنية أثناء تغطية الأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث من داخل استديوهات مدينة الانتاج الإعلامي".