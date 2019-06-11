بعد فترة طويلة من الخلاف والمشادات والتهديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وقفها تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بسبب خطط تركيا شراء أنظمة الدفاع الروسية "إس 400"، وفقا لوكالة "رويترز"، وهو ما اعتبرته تركيا يمثل تهديدا ومبني على "مزاعم جائرة".

كانت البنتاجون، منحت تركيا مهلة حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ "S-400" من روسيا، محذرة من عواقب مثل هذه الخطوة، حيث وضعت واشنطن خطة لاستبعاد أنقرة، الأعضاء بالناتو، من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية الشبح المتطورة طراز F-35، التي تشمل وقفا فوريا لأي تدريب جديد للطيارين الأتراك على الطائرة المتقدمة.

كما قررت واشنطن أيضا إلغاء عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات "إف-35"، والتي يتدرب عليها نحو 6 طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك الأميركية، كما يعمل 20 فردا في صيانة الطائرات في القاعدة نفسها.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن طائرة الشبح الأمريكية:

ـ الطراز "إف 35 إيه لايتتنج 2"، هو أحدث الطائرات في العالم.

- طورتها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، وترى أنها تمثل "مستقبل الطيران العسكري".

- بدأت أولى التجارب لإعدادها في 1992، وصممت لتكون قاذفة قنابل متعددة الوظائف لتلبية احتياجات القوات الجوية، وسلاح مشاة البحرية والقوات البحرية.

- كانت الشرمة تعمل في البداية على إنشاء مقاتلة عالمية متعددة المهام لا مثيل لها.

- خصص البنتاجون لها ميزانية وتمويل كبيران ومهل مفتوحة، وكلّف برنامج "F-35" الولايات المتحدة أكثر من 1.5 تريليون دولار، ويعتبر الأغلى لإنتاج الأسلحة في التاريخ.

- تعتبر ثاني مقاتلات الجيل الخامس.

- يجري تطوير ذلك الطراز من الطائرات واختباره لمدة عقدين من الزمان، وأطلقت نسخة أولى منها قبل سنوات.

- انضمت الطائرات اللتان نفذتا الهجمات إلى القيادة المركزية الأميركية في 15 أبريل الماضي.

- في 28 فبراير الماضي، أعلنت أمريكا أن المقاتلة المطورة أصبحت جاهزة للمشاركة في الأعمال القتالية.

- متعددة الاستخدامات، تتمتع بالقدرة على التخفي في الجو والسرعة الفائقة.

- لديها القدرة على تزويد الطيارين بقدر هائل من المعلومات.

- يصعب رصدها على الرادارات.

- أشاد بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كونها غير مرئية.

- هي الأغلى في التاريخ، حيث تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون دولار.

- تسعى عدة دول لضم المقاتلة الحديثة إلى أسطولها الجوي.