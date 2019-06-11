وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية، لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية "ج. م. ع".

أكدت اللجنة أنّ مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائد جيد، وإيجابيات، بينها، أنّ المقاول في الاتفاقية شركة مصرية وهي الشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، والحصول على العديد من المنح غير المستردة، وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وقيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بـ100 ألف دولار تدفع في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث وفي بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.