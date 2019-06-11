وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وكان البرلمان أحال في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2019، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والصحية.

واستعرض تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة اليوم، النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وشهدت الاتفاقية مناقشات موسعة من قبل أعضاء البرلمان، ما دعا عبدالعال، إلى قوله للنواب، عقب الموافقة على الاتفاقية: "مناقشات مشكلات الصحة والتعليم صعبة جدا قدام المجلس".