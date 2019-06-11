أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جولة ميدانية، في مدينة شرم الشيخ، فور وصوله إليها، اليوم الثلاثاء، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد.

وتفقد وزير الداخلية، عددا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، حيث اطَّلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها، بما يساهم فى تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.

واطمأن وزير الداخلية، على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين، وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة.

كما وجه القيادات الأمنية، بالمتابعة المستمرة للقوات ميدانيا.

وتستضيف مصر يومي الأربعاء والخميس (12-13 يونيو الجاري)، المنتدى، بمشاركة نحو 55 دولة أفريقية وعربية، و200 مسئول أفريقي رفيع المستوي، لنقل التجربة المصرية في مكافحة الفساد، ووضع آليات لمجابهة تلك الظاهرة.