اعتمد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مشروع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية برئاسة أشرف محمود لتدريب الطلاب الجدد الناجحين في الشهادة الإعدادية والمنقولين للصف الأول الثانوي على استخدام أجهزة التابلت والمنظومة الجديدة للثانوية العامة.

وأعلن عجلان، أنه تقرر بدء الدورات على مستوى كافة إدارات المحافظة اعتبارا من 5 يوليو المقبل عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث جرى فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التدريب بورش العمل المقرر تنظيمها بكافة المدارس والإدارات على مستوى المحافظة بالمجان حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالا متزايد من الطلاب مما دفع للتوسع في المشروع وتعميمه على مستوى المحافظة والمدارس.

وأوضح أشرف محمود مدير إدارة الموهبين والتعليم الذكي، أن التدريب سيكون بنظام ورش بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.

أوضح أن ورش العمل تضمن كيفية الدخول على المنصة وبنك المعرفة والتعامل مع الأكواد والتعامل مع الأسئلة ومواجهة مشاكل والحلول التقنية لها.

وأضاف أن وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتمع مع فريق عمل إدارة الموهوبين لوضع ملامح التدريب والتأكد من جاهزية الإدارة لإطلاق ورش العمل حيث جرى التنسيق مع جميع رؤساء الأقسام على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش العمل حتى يكون الطلاب على داراية كافية بالنظام الجديد عند بدء العام الدراسي الجديد.