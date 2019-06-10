أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها نظمت بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية، تدريب عن إدارة الفصل باستخدام جهاز التابلت، لـ62 مدرسة مجتمعية، بإدارة سنورس التعليمية، ويستمر التدريب لمدة 4 أيام، بقاعة مسرح المديرية بالفيوم.

وأكد محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،في بيان اليوم، ضرورة التطوير والتميز من أجل تقديم خدمة تعليمية جيدة بمدارس التعليم المجتمعي، والتي تلعب دورا متميزا في المجتمع في تعليم الفتيات بالقرى المتباعدة على مستوى المحافظة، وإتاحة الفرصة للفتيات للتعليم.

وأشاد القائم بأعمال وكيل الوزارة، بالتنظيم الجيد للتدريب والتفاعل المتميز لمعلمات التعليم المجتمعي على استخدام جهاز التابلت في التدريس.