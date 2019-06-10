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إنجي أنور عن إياد نصار في "كازابلانكا": فكرني بـ جوني ديب

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تقرير سنوي لرئيس الوزراء عن إنجازات "تمويل العلوم والتكنولوجيا"

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"الصيادلة" تتحفظ على مواد بقانون الدواء الجديد.. وتطالب بتوسيع تمثيلها

"الصحة": 68 حالة مرضية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

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أسرة "العراب": محبيه تبرعوا بـ"عمرة"في ذكرى ميلاده ولن نقيم أي فعاليات

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

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"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

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