نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، دورات تدريبية ولقاءات ثقافية والمسابقات خلال مايو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتفعيل مشاركه الشباب والاستفادة من قدراتهم في شتى المجالات، والعمل على تنميها لكونهم ركيزة الوطن وبناة المستقبل.

وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية نظمت دورات وأنشطة بمراكز الشباب وأمسيات رمضانية في مختلف مراكز المحافظة وبلغ عدد المستفيدين 1400 شاب وفتاه خلال هذا الشهر، كما تم متابعة أعمال الصيانة في ملاعب النجيل الصناعي في مركز أبو قرقاص ومطاي وديرمواس.

وأضاف إن إدارة البرلمان نظمت أمسيات رمضانية ومسابقات دينية في مختلف مراكز المحافظة منها 14 أمسية رمضانية في المنيا وأبوقرقاص وسمالوط، وتنظيم 3 دورات تدريبية في التنمية البشرية ودعم القيم وتفعيل دور الشباب.

وقد نظمت إدارة الطلائع مسابقة للقرآن الكريم وأحكام تلاوة تحت شعار الصوت الذهبي وأمسية رمضانية وإفطار جماعي لأطفال الجمعيات الأهلية تحت شعار (رمضان يجمعنا ) بمشاركة 50 من الشباب والفتيات إلى جانب مسابقة الطلائع لليوم العالمي للمياه لـ 55 من الشباب والفتيات.